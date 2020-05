Non è un buon periodo per l’Italia, che sta subendo i colpi dell’inarrestabile virus pandemico denominato Covid-19. Ciononostante esistono svariate multinazionali che stanno dando il loro aiuto per sollevare gli italiani, costretti a rimanere in casa per un periodo piuttosto lungo. Tra le più discusse troviamo Enel Energia, che ha proposto a tutti gli utenti già iscritti una quantità di agevolazioni proporzionale agli anni di fedeltà del cliente in questione. I bonus possono mutare dalla scontistica in bolletta alle promozioni legate alla fibra ottica.

Enel: cosa promette la multinazionale italiana ai suoi clienti?

Enel Energia esplicita chiaramente sul sito ufficiale testuali parole:

“Enel Energia ti offre soluzioni concrete per renderti la vita più semplice, garantendo il servizio di luce e gas, facilitando le operazioni online e dandoti il supporto di cui hai bisogno.

Inoltre, vogliamo fare di più, grazie al nostro programma fedeltà enelpremia WOW! e a nuove soluzioni per agevolare le famiglie in questo momento difficile”.

E così lancia le sue speciali promozioni che consistono in:

possibilità di ottenere numerosi sconti e vantaggi se si partecipa al programma enelpremia WOW !

! 10€ extra in bolletta se si deciderà di attivare l’addebito diretto e Bolletta Web

se si deciderà di attivare l’addebito diretto e Bolletta Web tre mensilità di canone fibra in regalo con FIBRA DI MELITA

con FIBRA DI MELITA un aumento di potenza in promozione

in promozione un extra Bonus di 20€ se si ha il Bonus Sociale Elettrico e/o Gas

se si ha il Bonus Sociale Elettrico e/o Gas un servizio Luce 360 di Enel X in per bene 6 mensilità gratis.

La procedura per “accaparrarsi” questi bonus speciali è molto semplice: basterà essere già clienti e potrete visitare la vostra area clienti scegliendo la promozione senza alcun problema!