Carrefour supera tutta la concorrenza delle più esperte aziende del settore della rivendita di elettronica, riuscendo nel contempo a lanciare una campagna promozionale varia e ricca di occasioni. La scadenza è fissata al 14 maggio 2020, il risparmio è notevole su tantissimi acquisti.

A differenza degli ultimi volantini lanciati sul mercato dalle varie Unieuro, Expert e similari, in questo caso l’utente potrà approfittare dei prezzi bassi solo nei negozi in Italia, non esiste ad oggi la possibilità di completare gli acquisti sul sito ufficiale (almeno per quanto riguarda i prodotti tecnologici).

Offerte e codici sconto Amazon sono tutti in esclusiva sul nostro canale Telegram, scopriteli subito ISCRIVENDOVI qui.

Volantino Carrefour: gli utenti sono contenti dei prezzi attivati

Gli utenti appaiono essere davvero contenti dei prezzi effettivamente attivati nel volantino Carrefour, osservando da vicino la campagna notiamo infatti la decisione aziendale di percorrere una strada ben precisa, quella di avvicinarsi esclusivamente alla fascia media del mercato.

I prezzi non superano i 329 euro richiesti per il Samsung Galaxy A70, di conseguenza l’utente potrà approfittare di un Galaxy A50 a 249 euro, passando anche per uno Huawei P30 Lite in vendita a soli 279 euro, oppure l’ottimo Xiaomi Redmi Note 8T acquistabile con un esborso finale di 169 euro.

Se amanti del brand Apple, segnaliamo infine la possibilità di mettere le mani sul vecchio Apple iPhone 7, di piccolissime dimensioni se confrontato con i terminali attuali, sempre ad un prezzo di circa 319 euro per la versione no brand.

Questi sono gli sconti più rappresentativi, ma ovviamente il volantino Carrefour include anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, tutte riassunte tra le pagine sottostanti.