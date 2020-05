Il volantino Esselunga più pazzo degli ultimi mesi prevede al proprio interno una lunga schiera di offerte da non perdere assolutamente, ma sopratutto di cui fruire solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio.

In netto contrasto con quanto ci hanno abituato ultimamente i rivenditori di elettronica, Esselunga continua sulla propria strada ricordando all’utente che l’unica via per acquistare uno dei dispositivi di questo settore consiste nel recarsi personalmente in negozio. La validità della campagna promozionale attuale varia in relazione al dispositivo scelto, ad ogni modo non andrà oltre il 13 maggio.

Volantino Esselunga: tante offerte per tutti i gusti

Il volantino Esselunga racchiude un paio di offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire, la prima riguarda uno smartphone molto interessante, il Samsung Galaxy S10, attualmente in vendita a soli 599 euro. Chiaramente non è un modello recentissimo, è in commercio da oltre un anno, ma resta ancora sulla cresta dell’onda perché in grado di garantire prestazioni davvero molto interessanti (nonché aggiornamenti per i prossimi 2 anni).

In accoppiata con un dispositivo mobile troviamo un televisore LED da 24 pollici, la marca non è sicuramente una delle più conosciute, parliamo della United, ma per soli 89 euro non avremmo effettivamente potuto sperare di meglio (se interessati, ricordiamo essere compatibile con lo standard DVB T2).

Entrambi, come specificato ampiamente in precedenza, possono essere acquistati solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale.