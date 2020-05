Con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in tutto il paese, purtroppo l’economia Italiana è crollata in una profonda crisi senza precedenti. Milioni di Italiani, infatti, sono stati costretti a chiudere le proprie attività, andando quindi incontro a scelte difficili e ormai irreversibili. L’inizio della Fase 2 ha quindi riacceso un barlume di speranza, catapultando tutti gli Italiani verso una lenta ripresa. Ciononostante, però, dal web continuano ad arrivare notizie molto scoraggianti. Negli ultimi giorni, infatti, si è spesso parlato di un’ipotetica Virus Tax, ovvero una tassa imposta dallo stato per risanare le proprie tasche.

Mentre il mondo dei social sferrava le sue più profonde critiche verso la nuova imposta, purtroppo nessuno si è reso conto che la Virus Tax non esiste. Nonostante possa apparire come una soluzione ai più recenti problemi, la Virus Tax non è altro che il frutto della mente malata di alcuni individui che continuano a pubblicare online bufale e Fake News. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.