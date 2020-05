Oltre al nuovo top di gamma LG Velvet, LG si prepara ad annunciare svariati device e uno di questi è il prossimo smartphone medio di gamma LG Stylo 6. Di quest’ultimo, in particolare, sono stati da poco pubblicate online le prime immagini renders dal noto leaker Evan Blass.

Ecco il prossimo LG Stylo 6 secondo Evleaks

Grazie a queste immagini renders pubblicate dal famoso leaker possiamo quindi osservare il design che avrà questo nuovo smartphone targato LG. Questi renders ci svelano ancora una volta la presenza di un display con un notch a goccia centrale. Le cornici attorno al display sembrano abbastanza sottili e simmetriche tra loro, tranne quella inferiore leggermente più spessa.

Il posteriore del device ospita invece tre fotocamere poste orizzontalmente al centro della scocca. Queste fotocamere sono ovviamente accompagnate da un flashLED e non manca al centro della backcover un sensore biometrico di forma circolare per lo sblocco. Una delle caratteristiche distintive di questo LG Stylo 6, come suggerisce il nome, è la presenza di un pennino, posto in basso accanto allo speaker di sistema, alla porta di ricarica USB Type C, al jack audio e al microfono principale.

Per quanto riguarda il frame, sul lato destro troviamo il tasto di accensione/spegnimento, mentre sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, lo slot per inserire la scheda SIM e la microSD per espandere la memoria interna e un terzo tasto dedicato molto probabilmente all’assistente vocale di Google.

Al momento non sono trapelate informazioni riguardanti nello specifico la presunta scheda tecnica del device. Tuttavia, dato che il debutto ufficiale è previsto per il prossimo 18 maggio, è molto probabile che arriveranno nuove informazioni a breve.