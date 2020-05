Qualche settimana fa, l’azienda sudcoreana LG aveva spoilerato l’imminente arrivo sul mercato di una nuova serie di smartphone che avrebbe puntato moltissimo sul design e il primo dispositivo di questa serie è il nuovo LG Velvet. In questi ultimi giorni sono già arrivate diverse conferme ufficiali riguardo al design e alla scheda tecnica, ma quest’oggi sono trapelate online addirittura alcune immagini dal vivo del terminale.

LG Velvet: eccolo in queste immagini dal vivo

Come già accennato precedentemente, la parola d’ordine di questo smartphone è la cura per il design e queste nuove immagini ce lo confermano. Nello specifico, queste immagini provengono da uno store sudcoreano ed è trapelato inoltre un vero e proprio video hands-on. Come possiamo notare, è presente il modulo fotografico dal layout Raindrop, dato che i sensori fotografici sono posti verticalmente in ordine decrescente per dimensioni (ricordando per l’appunto le gocce di pioggia).

Da notare come siano curvati sia i bordi della backcover sia i bordi del display. Questo pannello, in particolare, ospita un piccolo notch a goccia centrale ed è un pannello OLED in risoluzione FullHD+ con una diagonale da 6.58 pollici nel form factor di 20.5:9 (definito dall’azienda Cinematic FullVision).

Vi ricordiamo che il nuovo LG Velvet sarà uno smartphone con una dotazione davvero al top. Ci saranno infatti feature come la certificazione IP68, il supporto alla ricarica wireless e tante nuove colorazioni, come le colorazioni Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green. Non mancherà inoltre un comparto fotografico ben curato. Quest’ultimo sarà infatti composto da una tripla camera posteriore con sensori fotografici da 48+8+5 megapixel. Qui in basso vi lasciamo il video hands-on del device trapelato online.