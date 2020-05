Siamo abituati a vedere smartphone con modulo fotografico posteriore posizionato nell’angolo superiore del dispositivo. Presto, però, potremmo assistere a qualcosa di davvero unico: pare proprio che Lenovo Legion, il primo smartphone da gioco a marchio dell’azienda, sfoggi un’architettura del tutto singolare, con un modulo fotografico posizionato al centro del dispositivo.

E non finisce qui. Stando a quanto è possibile osservare dalle immagini condivise dai colleghi di XDA-Developers, Lenovo Legion disporrà di una fotocamera frontale pop-up sul lato, e non sulla parte superiore dello smartphone, come accade con altri dispositivi che implementano il meccanismo a comparsa.

1 su 2

Lenovo Legion, il primo smartphone da gioco dell’azienda

Quanto alle altre caratteristiche di Lenovo Legion, abbiamo già specificato che si tratti di un gaming phone, ovvero di uno smartphone pensato per offrire le massime prestazioni durante le sessioni di gioco, offrendo una serie di tecnologie e funzionalità molto utili per chi desidera essere più competitivo nel mondo del mobile gaming. Riportiamo, dunque, le caratteristiche citate dai colleghi di XDA-Developers.

Lenovo Legion dovrebbe essere dotato di uno schermo con frequenza di aggiornamento di 144Hz con risoluzione FullHD+ (2340 × 1080 pixel) ed una frequenza di campionamento touch di 270Hz. Come anticipato, dovrebbe trattarsi di uno schermo full-view, senza notch né interruzioni di alcun tipo, dal momento in cui si è optato per una fotocamera pop-up.

Questo smartphone dovrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 865, supportato da una RAM LPDDR5 ed una memoria interna di tipo UFS 3.0, ma non ne è stata comunicata la capacità. Quanto al comparto fotografico, la dual-camera esterna dovrebbe implementare un sensore principale da 64 MP ed un obiettivo da 16 MP. La fotocamera frontale per selfie, invece, dovrebbe essere da 20 MP.

Oltre a sfoggiare un’estetica davvero particolare e fuori dal comune, Lenovo Legion dovrebbe supportare la ricarica ultra-rapida da 90 W (da 0 a 100 in soli trenta minuti) e dovrebbe addirittura predisporre di due porte USB di tipo C, una sulla parte inferiore del dispositivo, l’altra sul lato. La batteria dovrebbe offrire una capacità da 5.000 mAh, così da assicurare sessioni di gioco più lunghe. Infine, dovrebbe essere presente un jack audio da 3,5 mm.