Sempre più spesso si sente parlare del “Mobile Gaming”, ovvero di giochi che vengono eseguiti dallo smartphone, da mobile, appunto. Del resto, questo è un mercato in forte crescita e che, se da un lato necessita di tecnologie potenti ed adeguate per poter garantire un’esperienza di gioco fluida ed immersiva, dall’altro lato sfrutta queste nuove tecnologie (maggiore capacità di elaborazione e gestione della RAM, migliore risoluzione grafica, Reti più veloci, particolari funzionalità del sistema operativo, ecc) per introdurre giochi sempre più sofisticati.

Insomma, lo smartphone si è trasformato in una vera e propria console da gioco portatile e l’industria dei videogames sembra sfruttare questa tendenza introducendo nel mercato titoli sempre più elaborati, complessi e competitivi. Anzi, negli ultimi anni abbiamo assistito al boom del Mobile eSport, con tornei nazionali ed internazionali ai quali hanno preso parte milioni di giocatori in tutti il mondo. Un esempio? Arena of Valor, probabilmente il MOBA più popolare per dispositivi mobile, ha raggiunto gli oltre settecentocinquantamila spettatori all’Arena of Valor World Cup dello scorso anno, con cinquecentomila dollari in palio per la squadra vincitrice. PUGB Mobile Club Open, il torneo dedicato al Battle Royale, ha raggiunto gli oltre cinquecentomila spettatori, e per quest’anno il montepremi sarà di ben cinque milioni di dollari. Cifre da capogiro, e ci sarebbero ulteriori numerosi esempi da fare, ma quanto basta per capire quanto il mercato del “Mobile Gaming” si stia progressivamente diffondendo e quanto questo fenomeno stia diventando popolare.

Con il diffondersi di questo fenomeno, anche il mercato degli smartphone “da gioco” si è arricchito di nuovi dispositivi che, grazie ad una serie di funzionalità esclusive, offrono agli utenti un’esperienza di gioco senza precedenti, al massimo delle prestazioni. I gaming-phone, infatti, sono smartphone molto potenti, le cui tecnologie sono state implementate al fine di supportare al meglio l’utente durante le sessioni di gioco, per un’esperienza senza “lag” o rallentamenti di alcun tipo, fluida, dinamica e personalizzata, dal momento in cui spesso e volentieri questi dispositivi integrano tecnologie e funzionalità programmabili, così che l’utente possa impostare la propria esperienza.

Ultimo arrivato nel mercato degli smartphone “da gioco”, nonché attualmente il gaming-phone più potente (e in generale, uno degli smartphone che offre le più alte prestazioni) è il Nubia RedMagic 5G. Un dispositivo che implementa le più recenti tecnologie, con connettività 5G e display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Nubia RedMagic 5G è lo smartphone dei tuoi sogni, e ti spiego il perché

Nubia RedMagic 5G è il primo smartphone ad essere dotato di uno schermo AMOLED eSports da 6,65 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, in grado di rendere una qualsiasi animazione più “liscia” e cristallina, e garantendo un’esperienza di gioco estremamente fluida, grazie anche alla collaborazione con Visionox e le capacità della GPU Adreno 650. Lo smartphone è alimentato dal potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 865, grazie al quale è possibile eseguire rapidamente anche le app ed i giochi più pesanti.

Inoltre, RedMagic 5G è compatibile con le Reti di quinta generazione e supporta la dual-mode SA + NSA, per una connessione più veloce e stabile. Ed i giocatori sanno quanto sia importante godere di una bassa latenza e di una connettività stabile durante le sessioni di gioco, specie quelle online e più competitive, dove un ritardo di mezzo secondo può compromettere l’esito della partita.

Il tutto è accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione interna UFS 3.0, per archiviare e trasferire file e dati in modo ultra-rapido. Questa configurazione, rende il RedMagic 5G uno smartphone perfetto anche per l’utilizzo quotidiano, regalando animazioni rapide, scroll fluido ed un sistema che reagisce in modo immediato ai nostri comandi, senza mai mostrare incertezze.

Abbiamo detto che i gaming-phone implementano alcune tecnologie e funzionalità pensate per supportare il giocatore ed incrementare la sua esperienza di gioco. Ebbene, RedMagic 5G è dotato di tasti trigger personalizzabili e di tecnologia Active Liquid-Cooling with Turbo Fan 3.0, un sistema che impedisce che il dispositivo raggiunga temperature troppo elevate durante le sessioni di gioco, garantendo sempre le massime prestazioni in assoluto. Al tempo stesso, questo sistema impedisce che lo smartphone si surriscaldi troppo durante la ricarica, con tempi di ricarica più brevi e una minore dissipazione del calore durante il ciclo di ricarica.

Anche il comparto fotografico è molto soddisfacente. Il dispositivo, infatti, implementa una tripla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, accompagnato da una lente wide-angle da 8 MP ed un sensore da 2 MP per gli effetti Bokeh. In questo modo, sarà possibile scattare delle bellissime foto-ritratto con particolari effetti di sfocatura dello sfondo, mentre ci si concentra sul soggetto inquadrato.

E’ anche disponibile la Supernight Mode, che garantisce dei favolosi scatti notturni, con poco rumore e molti dettagli. Sulla parte frontale dello smartphone, invece, troviamo una fotocamera per selfie da 8 MP.

Quanto alla batteria, RedMagic 5G è dotato di una super batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55 W (il caricabatterie per la ricarica rapida, per chi fosse interessato, andrebbe acquistato separatamente, in quanto la confezione non lo include). Lo smartphone assicura una lunga autonomia, nonostante le ore di gioco ed un uso stress. Le caratteristiche di cui vi abbiamo parlato finora, non solo rendono questo dispositivo perfetto per chi è alla ricerca di uno smartphone “da gioco” e vuole essere competitivo nel mondo del Mobile eSports, ma anche per chi è alla ricerca di uno smartphone che offra delle prestazioni altissime e durature, ad un prezzo molto più accessibile di altri smartphone che offrono le stesse tecnologie, ma ad un prezzo assai più alto.

Questo gioiellino, infatti, è disponibile nella colorazione Eclipse Black al prezzo di 579 euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage; ed al prezzo di 649 euro nella variante Pulse con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Puoi acquistare il tuo Nubia RedMagic 5G con pochi semplici click, direttamente dallo store Online dell’azienda. Riceverai il tuo smartphone a casa in pochi giorni, e potrai finalmente goderti tutta la sua potenza.