Vodafone ha in serbo per gli utenti iscritti al programma di fidelizzazione Happy Black, uno sconto davvero molto speciale da poter spendere a piacimento direttamente sullo shop online di Unieuro. L’accesso alla promozione non presenta limitazioni particolari, se non ovviamente l’essere iscritti al servizio.

Nell’esatto periodo in cui Vodafone sta convincendo un numero sempre maggiore di utenti all’acquisto di una SIM ricaricabile, in primis grazie alla presenza della promozione Special 50 Digital Edition, con annessi minuti/SMS illimitati e 50 giga di traffico dati al mese per gli uscenti da Iliad/MVNO a 7 euro, l’azienda sfodera un’altra interessantissima campagna, nell’obiettivo di valorizzare l’e-commerce di Unieuro.

Tante offerte e codici sconto Amazon vi attendono sul nostro canale Telegram, scopritele iscrivendovi gratis a questo link.

Vodafone: grandi occasioni per gli utenti

Consapevole dell’importanza del mondo dell’e-commerce, sopratutto in un periodo in cui la gente “ha paura” a recarsi personalmente nei punti vendita, Vodafone ha deciso di includere in Happy Black un coupon molto apprezzato.

Per chi non lo conoscesse, il suddetto è il recente programma di fidelizzazione dell’operatore telefonico, prevede la possibilità di accedere a tanti servizi/vantaggi aggiuntivi, dietro il pagamento di un canone fisso mensile di 2 euro circa (anche se molte volte viene proposto gratuitamente).

Gli interessati potranno scaricare un coupon gratis del valore di 10 euro da utilizzare solo sull’e-commerce di Unieuro, previa spesa minima di 89 euro. Il funzionamento è davvero semplice, ottenuta la stringa di codice, basterà inserirla nel campo coupon prima di concludere l’ordine e di effettuare il pagamento..

Come specificato, la promozione è alla portata di tutti, può essere riscattata una sola volta per numero di telefono, e naturalmente nel momento in cui effettuerete l’acquisto potrete utilizzare un solo codice.