Iliad stupisce utenti e concorrenza: novità incredibile e promo da 50GB

Definire il percorso di Iliad è davvero molto semplice anche alla luce dei grandi successi raccolti in poco tempo. Se prima del suo arrivo tutti credevano potesse trattarsi di un semplice e comunissimo fuoco di paglia, ora tutti o quasi si sono ricreduti.

Il provider che arriva dalla Francia e che inizialmente tutti avevano bistrattato, ora gode di un folto seguito. Infatti al quarto posto in classifica, Iliad ci è arrivato grazie ai 5,5 milioni di utenti che hanno sottoscritto una delle sue convenienti offerte. Proprio la convenienza sembra essere l’aspetto sul quale il gestore batte fin dal primo momento, visti i prezzi estremamente bassi. Questo ha permesso dunque all’azienda di lottare con colossi del calibro di Vodafone e TIM che ora si ritrovano ad inseguire per recuperare gli utenti scappati via. Proprio per evitare che questo avvenga, Iliad ha deciso di lanciare una grande novità all’interno delle sue offerte che sono ancora disponibili.

Iliad, sul sito ufficiale è ancora presente la promo da 50 giga in 4G che include la novità che tutti volevano

La Giga 50 è quell’offerta che un po’ tutti hanno valutato, la quale è stata poi sottoscritta da un numero impressionante di persone. Questa è disponibile da oltre un anno e mezzo, e gli utenti sanno di poter avere tutto sottoscrivendola.

Al suo interno ci sono infatti SMS senza limiti verso tutti i numeri, minuti senza limiti e 50 giga di traffico dati per utilizzare il 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre e ora gli utenti potranno avere anche una novità: 4GB di traffico dati in roaming.