Il volantino Trony appare essere quasi invincibile, data la presenza di sconti impressionanti a disposizione globale, tutti gli utenti possono accedere alla campagna promozionale ed approfittarne, a patto però che decidano di rivolgersi ad uno dei tantissimi punti vendita sparsi per il territorio.

Esattamente alla pari di altre realtà del settore, anche in questo Trony ha leggermente modificato le modalità d’acquisto, portando il consumatore a doversi mettere in contatto telefonicamente con il negozio più vicino alla propria residenza per riuscire a completare la compravendita, ottenendo poi la consegna a domicilio da parte dell’incaricato. Con l’avvento del mese di Maggio, molti punti vendita hanno comunque riaperto al pubblico, controllate direttamente sul sito ufficiale per maggiori informazioni in merito.

Volantino Trony: tanti sconti e prezzi bassissimi

Il meccanismo che regola il volantino Trony non si discosta da quanto abbiamo ampiamente osservato in passato, arrivando a proporre il raddoppio dello sconto IVA su tutti i prodotti inclusi all’interno del catalogo aziendale.

Dal momento in cui parliamo di sconto IVA, è bene ricordare che effettivamente si tratta di uno scorporo corrispondente singolarmente al 18,02%, e nel caso del raddoppio (come per questo volantino) ad una riduzione effettiva del 32,82% rispetto al prezzo di listino.

Quanto scritto può essere applicato a qualsiasi prodotto incluso nel catalogo aziendale, sia esso uno smartphone, un tablet, un notebook o similari. Il volantino Trony è incluso nella sua interezza direttamente qui sotto.