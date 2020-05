Le offerte telefoniche economiche e super vantaggiose sono sempre allettanti, ma questa volta è Tiscali Mobile ad attirare attenzione e suscitare curiosità con le nuove proposte. I consumatori possono prendere in considerazione alcune sue tariffe se non vogliono spendere più di 10,00 Euro al mese. Ecco cosa propone.

Tiscali Mobile: ecco quali sono le sue proposte telefoniche attualmente disponibili

Per tutti i nuovi clienti che non hanno bisogno di una tariffa consistente potrebbe essere quella perfetta la Smart 4G. Un po’ come tariffa base propone: sessanta minuti verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi senza scatto alla risposta e 1GB di connessione mobile per navigare in Internet con la rete mobile 4G. Può attivarla chiunque indifferentemente dal gestore telefonico di provenienza, non prevede alcun costo di attivazione e ha un canone mensile di soli 2,99 Euro.

L’altra offerta telefonica, invece, è conosciuta con il nome di Smart 10 4G con la quale propone: duecento minuti verso numeri nazionali fissi e mobili senza scatto alla risposta, dieci SMS verso tutti i numeri nazionali mobili e 10GB di traffico dati per la navigazione in rete sempre con connessione 4G. Anche in questo caso può essere attivata da qualsiasi consumatore indipendente dalla provenienza del gestore telefonico e l’attivazione è gratuita. Il canone mensile, invece, è di soli 4,99 Euro.

Infine, per coloro che hanno bisogno di qualcosa di più consistente possono prendere in considerazione l’offerta telefonica Smart 30 4G. Tiscali Mobile con questa tariffa propone ai consumatori: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi senza scatto alla risposta, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali mobili e 30GB di traffico dati. Le regole sono le stesse di quelle precedenti, ma in questo caso il canone mensile è pari a 8,99 Euro.