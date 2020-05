Fastweb Mobile è l’operatore telefonico virtuale che si appoggia alle infrastrutture di rete di Tim propone al mercato delle nuove offerte, ma una in particolar modo ha attirato la loro attenzione. Per coloro alla ricerca di una nuova tariffa telefonica potrebbe essere l’occasione migliore per attivare la nuova tariffa telefonica targata Fastweb Mobile. Ecco quali sono tutti i particolari della sua nuova proposta telefonica.

Fastweb Mobile: ecco l’offerta telefonica che sta conquistando tutto il mercato

L’operatore telefonico virtuale che si appoggia alle infrastrutture di rete di Tim lancia sul mercato una tariffa da soli 9,95 Euro al mese. Con questa offerta è possibile usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi senza scatto alla risposta e 50 GB di traffico dati per navigare in rete alla massima velocità della connessione 4G. Tutti coloro interessati hanno a disposizione tre metodi per attivarla:

Accedere alla pagina ufficiale del sito e indirizzarsi alla pagina apposita. Il passo successivo è attivarla inserendo alcuni dati personali per spedire la nuova scheda telefonica direttamente a casa del nuovo cliente. In questo caso, l’operatore telefonico non richiede alcun costo di attivazione, della scheda o della spedizione.

Contattando il numero clienti 146 per attivarla tramite l’aiuto di un operatore telefonico.

Utilizzando sulla pagina ufficiale la modalità “ Ti ricontattiamo noi ”.

L’offerta in questione è attivabile da tutti i consumatori provenienti da qualsiasi gestore telefonico: Tim, Vodafone, Wind Tre, Iliad o da qualsiasi MVNO. Per maggiori informazioni, comunque, è possibile consultare la pagina apposita sul suo sito web ufficiale.