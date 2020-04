Durante queste settimane ci sono molte occasioni speciali per tutti coloro che vogliono abbonarsi a Vodafone. La compagnia inglese è attiva con promozioni low cost sia nel campo della telefonia fissa sia nel campo della telefonia mobile. Inoltre, da qualche mese la compagnia inglese garantisce ottime opportunità anche nel campo dell’intrattenimento.

Vodafone e Sky: come vedere i canali della pay tv a costo ridotto

Proprio come TIM, anche Vodafone ha scelto di investire molto in questo settore con il lancio della sua Vodafone TV. Tutti coloro che hanno un regolare piano per la Fibra Ottica possono ora attivare un pacchetto extra per la visione dei canali di Sky attraverso la piattaforma NOW TV.

Ogni utente avrà libertà di scelta tra vari ticket di NOW TV. Con l’associazione di uno di questi pacchetti al proprio piano di telefonia è previsto inoltre uno sconto mensile sul costo tolta dell’abbonamento.

Gli esempi da fare sono tre. Coloro che decidono di attivare il ticket Sport con tutte le esclusive di Sky (Serie A, Champions League, Formula 1 e tanto altro ancora) dovranno pagare soltanto 20 euro al mese anziché 30 euro.

In associazione al ticket Sport sarà possibile associare anche il pacchetto Intrattenimento: in questa occasione la visione dei canali NOW TV avrà un costo di 30 euro, sempre con una riduzione di 10 euro rispetto agli originali 40 euro.

Ottica l’opportunità anche per chi sceglie soltanto Serie TV ed Intrattenimento. In questo caso è sempre previsto uno sconto di 10 euro ogni mese, ma in tale occasione la riduzione andrà ad impattare sul canone di Fibra Ottica.