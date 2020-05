Le SIM top number rappresentano un mercato sommerso recentemente scoperto da milioni di consumatori, grazie ad un servizio televisivo del programma “Le Iene”. Al giorno d’oggi esistono innumerevoli collezionisti pronti a pagare migliaia di euro, pur di acquistare alcuni numeri unici nel loro genere.

La pratica commerciale relativa alla vendita di SIM ricaricabili dei principali operatori telefonici è completamente legale, è bene ricordare infatti che nessuno vieta di effettuare un semplice passaggio di proprietà di un numero, anche tramite una vendita diretta su uno dei principali siti di aste in rete. Consapevoli della portata del fenomeno, le aziende del settore hanno avviato una vendita online di alcune SIM top number, nella speranza di riuscire a racimolare più denaro possibile, da donare completamente all’Istituto Nazionale nella lotta contro i Tumori. I risultati dell’asta indetta su eBay sono riportati poco sotto, è apprezzabile l’ampia partecipazione da parte del pubblico italiano, sono stati coinvolti oltre 800 utenti.

SIM top number: i numeri più richiesti del momento

393 XY9XXY9 – numero di 3 Italia – venduto al prezzo finale di 343 euro .

– numero di 3 Italia – venduto al prezzo finale di . 320 XYZYZYZ – numero di Wind – venduto al prezzo finale di 856 euro .

– numero di Wind – venduto al prezzo finale di . 342 XXXXXYY – numero di Vodafone – venduto al prezzo finale di 1920 euro .

numero di Vodafone – venduto al prezzo finale di . 339 YYXXXXX – numero di TIM – venduto al prezzo finale di 2210 euro .

– numero di TIM – venduto al prezzo finale di . 33Y XXXXXXX – numero di TIM – venduto al prezzo finale di 8600 euro.

Se siete in possesso di un numero telefonico simile ai suddetti, sappiate che potreste davvero ricavare una piccola fortuna nell’eventualità in cui decideste di venderlo al miglior offerente, ad esempio su eBay. Come specificato in precedenza, ricordiamo essere il cambio di proprietà una pratica completamente legale.