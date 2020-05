Tale inganno, meglio denominatocoglie la vittima impreparata nel più semplice dei modi. Per far sì che questo si cibi del vostro credito, verrà inviato uno o piùinerenti a giochi, gossip, oroscopo e suonerie. A tal punto la persona, presa dagli impegni e dai mille pensieri, risponderà al pericolo cercando di premere sullo schermo in maniera confusionale. Ed ecco che arriva la. Basterà dunque cliccare su un banner nella navigazione internet per ritrovarsi a pagare una precisa somma adIn altri casi invece il cliente dovrà addirittura pagare unsettimanale o mensile.