Il volantino Euronics più pazzo delle ultime settimane riesce a nascondere al proprio interno offerte davvero da non perdere, atte ad invogliare la maggior parte dei consumatori all’acquisto di materiale tecnologico, senza doversi muovere da casa.

Con la quarantena ancora attiva fino al 4 maggio 2020, le modalità d’acquisto restano pressoché invariate; sebbene alcuni negozi abbiano aperto al pubblico (solo per le emergenze), ricordiamo che la via più breve per completare gli acquisti sarà quella di telefonare direttamente al negozio più vicino alla propria residenza, prenotare il prodotto, e richiedere poi la spedizione a casa da parte dell’incaricato del punto vendita stesso.

Il volantino Euronics descritto nel nostro articolo, inoltre, non risulterà essere attivo ovunque in Italia, ma soltanto presso i punti vendita di proprietà del socio Bruno. Coloro che opteranno per un acquisto più sostanzioso potranno anche approfittare del Tasso Zero, la scelta ideale per non dover versare tutto subito all’azienda, ma in comode rate mensili con addebito diretto sul conto corrente.

Tutte le offerte Amazon ed i codici sconto sono fruibili direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale, scopriteli subito GRATIS.

Volantino Euronics: risparmiare è semplicissimo grazie a questi prezzi

Il risparmio è davvero incredibile con le ultime offerte incluse all’interno del volantino Euronics, l’utente si ritrova ad esempio a poter mettere le mani su uno Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 269 euro, un terminale appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, ma comunque in grado di garantire prestazioni complessivamente superiori alle aspettative.

Volendo restare entro un prezzo inferiore, le alternative più papabili e consigliate restano Oppo A5 2020 in vendita a 159 euro o anche l’ottimo Xiaomi Redmi Note 8T raggiungibile con un esborso finale di 179 euro.

Tutti i prodotti possono essere acquistati solo presso Euronics Bruno, prima sfogliate le pagine che trovate qui sotto.