Qualche settimana fa erano trapelati online alcuni rumors riguardo al possibile arrivo in Cina di una nuova colorazione per lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra. A quanto pare questi rumors erano fondati e non solo: secondo quanto trapelato online nel corso delle ultime ore, il trio degli ultimi smartphone top di gamma del colosso sudcoreano arriveranno nella nuova colorazione Cloud White anche in Europa.

Anche in Europa sarà disponibile la nuova colorazione per i top di gamma di Samsung

Solitamente Samsung propone delle nuove colorazioni per i suoi dispositivi, ma molto spesso queste sono poi disponibili soltanto per alcuni mercati selezionati, come quello cinese. A quanto pare, però, sembra che Samsung abbia deciso di portare una nuova colorazione per i suoi ultimi smartphone di punta non solo in Cina, ma anche in Europa.

A far trapelare la notizia è stato il noto leaker Roland Quandt. Secondo quanto dichiarato dal leaker, tutti gli ultimi tre smartphone top di gamma di Samsung riceveranno ben presto la nuova colorazione Cloud White e saranno presto disponibili anche per il mercato europeo. Questa colorazione andrà così ad aggiungersi alle colorazioni attualmente disponibili per i Galaxy S20, cioè le colorazioni Cosmic Gray, Cosmic Black, Cloud Blue e Cloud Pink.

Oltre a questa nuova colorazione, vi ricordiamo che il colosso sudcoreano sta preparando l’arrivo sul mercato di tanti nuovi smartphone molto interessanti. Tra questi, ci sarà il prossimo smartphone pieghevole dell’azienda, cioè il Samsung Galaxy Fold 2. Quest’ultimo, secondo gli ultimi rumors, avrà un comparto fotografico più prestante e un prezzo di vendita leggermente inferiore rispetto al suo predecessore.