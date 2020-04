Il colosso sudcoreano Samsung ha deciso quest’anno di investire moltissimo nel comparto fotografico dei suoi smartphone e per questo ha portato ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra. Al momento del suo debutto ufficiale, questo device era disponibile soltanto in due colorazioni, cioè la Black e la Gray. Tuttavia, secondo quanto trapelato online, potrebbe arrivare presto una nuova colorazione.

Samsung Galaxy S20 Ultra si tingerà di bianco nella nuova colorazione

Sta per arrivare una nuova colorazione per l’ultimo smartphone top di gamma del produttore sudcoreano. A svelarlo è stato il noto leaker Ice Universe. Secondo quest’ultimo, infatti, Samsung sarebbe in procinto di presentare una nuova variante cromatica per questo device. La colorazione in questione dovrebbe essere la White. Dopo due colorazioni tendenti allo scuro, sembra quindi che l’azienda abbia deciso anche per questo dispositivo di portare un colore un po’ più chiaro.

Il leaker, però, per il momento ha riferito che questa nuova colorazione verrà distribuita per il mercato cinese. Ice Universe, infatti, non ha fatto alcun riferimento agli altri mercati dove lo smartphone è attualmente commercializzato. Staremo a vedere se arriveranno notizie in merito. Vi riassumiamo intanto la scheda tecnica del Samsung Galaxy S20 Ultra.