Iliad: Giga 40 e Giga 50 disponibili ad un super prezzo e con una novità

L’arrivo di Iliad ha pregiudicato l’andamento di alcune aziende che operavano nel mondo della telefonia mobile. Molte di queste, non avendo le spalle forti di TIM o magari Vodafone, sono finite in basso alle classifiche di gradimento.

In quelle stesse classifica di gradimento proprio Iliad si trova al quarto posto, tallonando grandi gestori di prima fascia. L’obiettivo è stato dunque raggiunto in poco tempo, ovvero quello di lottare per i primi posti. Il tutto è stato possibile grazie ad offerte di primo livello che infatti ancora oggi sono disponibili anche sul sito ufficiale dell’azienda. Le caratteristiche principali di queste proposte sono rappresentate dalla convenienza, dalla quantità ed anche dalla qualità, quest’ultima molto cresciuta negli ultimi tempi. Di certo però bisogna fare attenzione alle aziende rivali, le quali adesso vogliono recuperare gli utenti che proprio Iliad gli ha rubato.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono delle offerte che non potete non valutare: c’è anche una grande novità

Quando Iliad ha scelto di lanciare le sue offerte, sapeva che il tutto avrebbe potuto portare ad un risultato immediato. Questo è infatti accaduto e difatti il gestore è riuscito a raccogliere tantissimi consensi in poco tempo, permettendosi dunque di protrarre i termini delle sue promozioni.

Sia la Giga 40 che la Giga 50, con minuti ed SMS senza limiti e con 40 e 50GB in 4G ogni mese, sono ancora disponibili sul sito ufficiale. Costano solo 6,99 euro e 7,99 euro al mese per sempre e con una grande novità: sarò possibile avere ora 4GB di navigazione in roaming e non più 2GB.