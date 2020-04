In queste ore, una nuova email di phishing sta provando a far cadere nella propria trappola gli utenti FASTWEB e non solo. Infatti, un nostro utente ci ha segnalato una strana email che ha ricevuto nella propria casella di posta elettronica. Nell’oggetto del messaggio si legge a chiare lettere il riferimento ad un premio esclusivo per il completamento di un sondaggio.

Il problema sorge in quanto il nostro utente non utilizza FASTWEB come provider ne tanto meno è stato mai cliente. Ne consegue l’impossibilità di essere stato selezionato casualmente per effettuare un sondaggio sulla qualità del servizio. Ovviamente per utenti che utilizzano il provider, il rischio di venir truffati è molto più alto.

Il messaggio email inoltre riporta il logo ufficiale di FASTWEB, confondendo ulteriormente l’ignaro utenti. Per non farvi trovare impreparati, di seguito riportiamo l’email nella sua interezza:

Nuova truffa a danno degli utenti FASTWEB

“Caro cliente FASTWEB,

Sei stato selezionato per ricevere un regalo esclusivo!

Per avere diritto a questa offerta speciale, tutto quello che devi fare è completare il nostro sondaggio di marketing, ci metterai 30 secondi, e dovrai soltanto parlare delle tue esperienze con FASTWEB”.

Il mittente di questo messaggio è “info@actae-verde.fr” che di certo non ricorda in nessun modo un indirizzo associato al provider. Il nostro consiglio, come sempre in questi casi, è quello di cestinare immediatamente i messaggi non attendibili. Nel caso in cui abbiate dei dubbi sull’effettiva veridicità del messaggio, non inserite mai i vostri dati personali. Chiedete sempre conferma ad una persona più esperta prima di cadere nella trappola.