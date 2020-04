Le promozioni di casa WindTre stanno effettivamente raggiungendo livelli praticamente mai visti prima, proprio per cercare di avvicinare più utenti possibili al nuovo brand unico, l’azienda ha pensato di proporre offerte dai grandissimi contenuti al giusto prezzo di vendita finale.

Al momento in cui vi scriviamo esistono due versioni della stessa identica campagna promozionale, in grado però di condividere esattamente lo stesso bundle (come da Vodafone): 200 SMS da poter inviare a chiunque, 50 giga da utilizzare per navigare con velocità 4.5G e minuti illimitati per chiamare ad ogni numero in Italia.

L’attivazione è possibile anche sul sito ufficiale di WindTre, ma in questo caso l’utente dovrà attendere un determinato intervallo di tempo per la consegna a domicilio della SIM, nonché ovviamente effettuare portabilità del numero originario e versare 10 euro per l’acquisto della stessa.

Passa a WindTre: ecco le due promozioni

Il cliente di un operatore virtuale a scelta tra PosteMobile, ho.Mobile, Kena Mobile e Fastweb Mobile, in aggiunta all’operatore telefonico Iliad, potrà effettivamente richiedere la Go 50 Fire+, una splendida promozione attualmente in vendita a 6,99 euro al mese.

Tutti gli uscenti da MVNO non inclusi nella precedente, invece, potranno accedere alla Go 50 Top+, l’offerta dal prezzo più basso mai visto prima, corrispondente giustappunto a 5,99 euro a rinnovo.

I canoni vanno sempre versati direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, sono da considerarsi inoltre assenti vincoli contrattuali di durata di alcun tipo, in questo modo, se insoddisfatti del servizio offerto da WindTre sarà possibile richiedere il recesso senza dover necessariamente versare penali o costi aggiuntivi di alcun tipo.