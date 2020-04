Sino al 3 Maggio in Italia resteranno ancora valide le restrizioni applicate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Per quasi due mesi, gli italiani sono stati costretti ad una quarantena forzata per evitare il contagio del virus. Le compagnie telefoniche attive nel paese hanno fornito durante queste settimane alcune iniziative di solidarietà digitale agli utenti. Alcune delle offerte di Vodafone sono ancora oggi disponibili.

Vodafone, ancora disponibili queste offerte di solidarietà digitale

Vodafone, nel corso di questa emergenza, ha cercato di privilegiare tutti gli utenti con le cosiddette offerte Business. L’azienda, in tal senso, ha garantito consumi internet illimitati per tutte quelle schede SIM associate ad una Partita IVA. La scelta è particolarmente strategica, considerato che in Italia sono e saranno ancora necessarie le attività in smart working.

Lo sguardo di Vodafone si rivolge anche alla popolazione più giovane. Sempre la compagnia ha messo a disposizione Giga no limits per o clienti con età compresa tra i 14 ed i 26 anni. Anche in questo caso, la scelta di offrire soglie internet agli utenti è strategica. La disponibilità di Giga illimitati sarà necessaria agli studenti per svolgere al meglio le attività di e-learning e didattica a distanza senza tener conto delle soglie della propria ricaricabile.

Vodafone ha dimostrato di essere particolarmente vicina anche agli italiani che hanno affrontato questo periodo lontano dal paese. Tutti coloro che si trovano in uno degli Stati dell’Unione Europea potranno navigare con la tecnologia roaming facendo pieno riferimento alla dotazione dati della propria tariffa domestica. Non sono previsti, quindi, costi aggiuntivi per la connessione dall’estero,