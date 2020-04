Nel sito web ufficiale di ENEL.it molti utenti hanno intravisto la possibilità di ottenere una promo assurda. Una pagina fornisce una agglomerato di vantaggi in arrivo per chi attiva una nuova linea elettrica con la compagnia. Con lo scopo di fornire un ragguaglio sui regali Gratis proposti dalla compagnia è stata creata una lista che arriva a margine di una nota dei portavoce che riportiamo qui a seguire:

“In queste settimane tutti noi abbiamo cambiato il ritmo delle nostre vite e anche i gesti quotidiani sono diventati più complessi.

Per questo Enel Energia ti offre soluzioni concrete per renderti la vita più semplice, garantendo il servizio di luce e gas, facilitando le operazioni online e dandoti il supporto di cui hai bisogno.

Inoltre, vogliamo fare di più, grazie al nostro programma fedeltà enelpremia WOW! e a nuove soluzioni per agevolare le famiglie in questo momento difficile”.

Offerta ENEL Energia: ecco la promo pazza che regala cose assurde

più sconti e vantaggi con enelpremia WOW!

fino a 10€ extra in bolletta se attivi addebito diretto e Bolletta Web

3 mesi di canone fibra in regalo con FIBRA DI MELITA

aumento di potenza in promozione

extra Bonus di 20€ per i beneficiari di Bonus Sociale Elettrico e/o Gas

Gli elementi della lista forniscono importanti servizi aggiuntivi e si possono riscattare se si procede all’attivazione entro il termine ultimo del 30 Aprile 2020. Non perdete questa grande occasione. Perché, come ha sottoscritto la stessa ENEL, «Ci sono momenti in cui tutti abbiamo bisogno di più energia».

Nel frattempo sono scattate alcune indagini per una procedura sospetta utilizzata da alcuni utenti finiti in manette.