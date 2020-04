Ogni gestore che opera in Italia deve fare i conti con tante realtà rivali. Attualmente sono tanti i nomi che gli utenti valutano quando devono cambiare gestore, e da qualche tempo in questa cerchia ci sarebbe rientrato di diritto anche CoopVoce. Questo provider, che in tanti non amavano per nulla, è attualmente al vertice della classifica dei gestori virtuali. In tanti lo valutano come il più affidabile in assoluto, soprattutto a causa delle sue offerte che non hanno brutte sorprese in seguito.

Coop ha infatti elaborato una strategia davvero perfetta, la quale è riuscita finalmente a conciliare qualità, quantità e convenienza. Non dimentichiamo infatti che le promozioni di CoopVoce hanno prezzi molto bassi e che soprattutto non cambiano mai nel tempo. Questo ha consentito dunque all’azienda di scansare il fallimento, il quale per molti era prossimo all’arrivo.

CoopVoce propone agli utenti la nuova ChiamaTutti Top 50, l’offerta è piena di contenuti e costa solo 10 euro al mese

CoopVoce ha fatto il massimo per i nuovi utenti lanciando la sua nuova ChiamaTutti. Questa, che prende il nome di TOP 50, non ha rivali nel mondo dei virtuali, vista anche la qualità targata Vodafone in merito alla rete.

La promo in questione permette di avere 50 giga in 4G per la navigazione sul web senza limitazioni. Inoltre non possono mancare i minuti illimitati per le telefonate verso tutti ma anche 1000 SMS da inviare a chiunque sia in Italia che in Europa. La promozione costa solo 10 € al mese per sempre per tutti gli utenti, anche quelli già clienti.