CoopVoce ha una grande offerta per tutti: la TOP 50 costa solo 10 euro

Tra tutti i gestori che ricoprono il ruolo di realtà virtuali, CoopVoce si continua a dimostrare uno dei più attivi in assoluto. Tutte le aziende rivali infatti temono questo gestore, il quale negli anni è diventato un avere propria potenza a livello nazionale. Tutti credevano che non potesse arrivare più lontano di come aveva dimostrato fino ha un anno fa, ma in seguito a tutto è cambiato esponenzialmente.

Sono arrivate infatti tante soddisfazioni per questa azienda che ha cambiato strategia al fine di accontentare tutti i nuovi utenti in arrivo. CoopVoce non aveva affatto di una buona nomea, visto che tutti credevano avesse sicuramente prezzi bassi ma allo stesso tempo non abbastanza contenuti da soddisfare i clienti. Per questo sono state modificate le nuove offerte in arrivo, le quali da diverso tempo ormai presentano molti più contenuti.

CoopVoce si fa avanti con la nuova ChiamaTutti Top 50, al suo interno ecco 50GB in 4G per navigare e un prezzo bassissimo

CoopVoce continua con la sua scalata per arrivare ad essere uno dei migliori in assoluto. Le sue offerte sono sempre tra le più valutate, vista anche la grande affidabilità di cui gode.

Il provider di Coop ha ultimamente lanciato la sua nuova ChiamaTutti, la Top 50 che non lascia nulla per strada. Al suo interno infatti gli utenti possono beneficiare di minuti illimitati verso tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti e di 50 giga in 4G. Questa promozione costa solo 10 € al mese per tutti e per sempre, anche per coloro che sono già clienti.