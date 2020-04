Che cosa sono queste SIM così rare da essere ricercate a migliaia di euro dai collezionisti? Stiamo parlando delle SIM Top Number, schede collegate a dei numeri di telefono caratterizzati da sequenze particolari. Sono generalmente delle sequenze continuative a una, due o tre cifre sempre uguali. Il valore di questi strani pezzi da collezione hanno sul mercato attuale, può persino superare 50.000 euro. Questa cosa bizzarra, a comunque portato anche ha dei fatti positivi. Ecco tutto quello che sappiamo.

SIM top number, Ecco in che modo e collezionismo può fare del bene

Tempo fa, è stato mandato in onda un servizio de Le iene, il quale spiegava la natura di questi numeri telefonici e le seccature che si rischia di dover affrontare quando se ne possiede uno punto questi numeri infatti, come immaginerete, sono molto semplici da digitare anche solo a caso. Ciò significa che un qualunque operatore telefonico potrebbe provare a chiamarlo per scopi di vendita e, allo stesso tempo, potrebbe succedere che in molti lo digitino a caso sul telefono. In poche parole chi possiede un numero Top Number rischia di ricevere telefonate tutto il giorno!

Questo però, non ha impedito ai collezionisti di proporre cifre notevoli per ottenerli. Non a caso è stata organizzata un’asta su eBay in cui cinque di questi numeri sono stati messi in vendita. E qui arriva il bello: lo scopo dell’asta, a cui oltre 600 persone hanno partecipato, era quello di devolvere tutto il ricavato delle vendite alle casse dell’Istituto Nazionale Tumori. Vi presentiamo la lista dei 5 top number messi in vendita e a quale prezzo: