Telegram è migliore di WhatsApp: ci sono tanti motivi che lo dimostrano

In termini di messaggistica istantanea sembra non esserci gara da ormai diversi anni: WhatsApp infatti domina il panorama mobile. Sono oltre 2 miliardi le persone che utilizzano questa piattaforma, e che ogni giorno non fanno altro che apprezzare le sue caratteristiche.

Qualche competitor però starebbe riuscendo a crescere e molto, riuscendo a mettere in dubbio l’effettiva prevalenza di WhatsApp sul resto delle applicazioni di messaggistica istantanea. Infatti in questo momento sembra che tantissimi utenti abbiano scelto Telegram per provare una nuova esperienza notando che sono tante le caratteristiche interessanti al suo interno. Si tratta di una piattaforma ideata da sviluppatori russi che sono riusciti a battere sotto diversi punti di vista anche un colosso con WhatsApp.

Telegram e WhatsApp: quale delle due app è migliore attualmente?

Tutti coloro che utilizzano WhatsApp crescono sicuramente giorno dopo giorno da diverso tempo e sembra che si tratti ad oggi dal fenomeno più interessante degli ultimi quarant’anni. Messaggiare senza pagare e con chiunque in ogni parte del mondo è infatti una soluzione che mai nessuno avrebbe creduto possibile. Ora come ora però c’è anche Telegram, applicazione che non lascia nulla di intentato grazie alle sue tantissime funzioni.

Questa piattaforma permette agli utenti di avere più che una valida alternativa a WhatsApp, in alcuni casi anche di meglio. La privacy sembra essere nettamente superiore e le truffe sembrano non girare mai all’interno delle chat. Molti utenti riferiscono poiché ci sono diverse funzioni in più rispetto proprio a WhatsApp. L’app offre anche conversazioni private e conversazioni con timer che le autodistrugge dopo un tot di tempo dall’arrivo.

Inoltre molte funzioni risultano disponibili: una su tutte è quella che offre l’opportunità di inviare dei videomessaggi rapidi, come accade per le note vocali. WhatsApp resterà sempre leader, ma Telegram potrebbe continuare ad avanzare.