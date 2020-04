L’operatore Vodafone Italia ha deciso di continuare a proporre le offerte generazionali Shake it Easy e Shake Remix Unlimited Junior, riservate agli utenti Under 30.

Le due offerte possono proporre fino ad 80 GB di traffico internet e sono attivabili dagli utenti che ancora non hanno compiuto 30 anni fino a nuova comunicazione. Anch’esse hanno ricevuto la novità della nuova tariffa 25 New.

Partiamo subito con la Shake it East che è disponibile sia nei negozi che online e prevede due diverse combinazioni. La versione base comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 30 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile, Giga illimitati per alcune app di Social, Chat, Musica e Mappe e 6 mesi di abbonamento Tidal Premium incluso. Il prezzo è di 14.99 euro al mese su credito residuo.

Il cliente potrà in qualsiasi momento decidere di passare tramite l’applicazione MyVodafone, all’altra variante di Shake it Easy, che si differenzia per avere 50 GB di traffico internet alla massima velocità al prezzo di 16.99 euro al mese sempre su credito residuo. Se il cliente decide di addebitare l’offerta su Carta di Credito o conto corrente, riceverà 30 Giga in più ogni mese per un totale di 60 Giga o 80 Giga in base alla versione scelta.

I Giga illimitati sono disponibili solamente in presenza di traffico dati sulla propria SIM, per chattare, utilizzare mappe e navigare sui social network o ascoltare musica. Alcune delle applicazioni utilizzabili sono WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Google Maps, Mappe, Waze, Tom Tom GO Mobile, Moovit, ViaMichelin, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, TIDAL, Spotify, Apple Music, Deezer, SoundCloud, Radio Kiss Kiss e molte altre.