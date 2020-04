A seguito degli ultimi aggiornamenti, moltissimi utenti hanno segnalato una serie di criticità nel sistema operativo della casa di Redmond.

Windows 10 viene spesso aggiornato, infatti, per rendere il sistema più efficiente ed integrato, oltre che per introdurre le novità più all’avanguardia in ottica di semplificare l’esperienza d’utilizzo degli utenti.

Eppure, proprio questo ultimo update – che aveva come obiettivo di conferire maggiore stabilità al sistema – si è rivelato fallimentare, se non addirittura dannosi, per PC e Notebook. Molti utenti hanno infatti segnalato la cancellazione di file e numerosi problemi nell’aggancio alle reti Wi-Fi.

Aggiornamento Windows 10: valanga di segnalazioni da parte degli utenti

Le criticità rilevate fanno riferimento prevalentemente all’aggiornamento KB4549951, che ha portato gli utenti nelle ultime ore a segnalare grosse criticità nel supporto e nell’aggancio alle reti Wi-Fi e anche nella cancellazione o lo spostamento del tutto indesiderato di dati, cartelle e file.

A lamentarsi del problema numerosi utenti sul blog ufficiale Windows, in cui si è specificato che tutti i file presenti datati prima dell’ultima settimana sono stati eliminati definitivamente o cestinati senza ricevere alcun tipo di avviso o notifica. Questo implica che, a fronte dell’assenza di una cartella di destinazione per il ripristino, non risulta possibile neppure farli uscire dal cestino.

La circostanza si sarebbe verificata a moltissimi utenti Windows a seguito dell’installazione dell’update, rilasciato in occasione del Patch Tuesday di Aprile 2020.

Fortunatamente, i programmatori si sono già detti al lavoro per risolvere al più presto queste criticità. Si spera, dunque, nella release tempestiva di un aggiornamento che possa andare a ripristinare la corretta funzionalità di Windows 10.