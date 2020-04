Anche nel corso di questa primavera, TIM ha un’ampia selezione di offerte per tutti i suoi clienti. La compagnia, mantenendo fede al trend degli ultimi mesi, non è impegnata esclusivamente nel campo della telefonia ma anche in quello strategico dell’intrattenimento.

TIM, per gli utenti tre mesi di TIMvision sono a costo zero

Da alcuni giorni, ad esempio, TIM ha lanciato la sua proposta per Disney+. Tutti coloro che sono attualmente abbonati a TIMvision hanno la possibilità di attivare un account per la piattaforma streaming Disney al prezzo ridotto di 3 euro ogni trenta giorni.

L’obiettivo di ampliare il bacino di utenti per TIMvision è strategico in casa TIM. Per questa ragione, il team commerciale dell’azienda ha lanciato da poco una nuova iniziativa su TIMparty. Gli utenti di telefonia fissa o mobile che ancora non hanno una regolare sottoscrizione a TIMvision potranno ora provare il servizio con tre mesi gratuiti.

La promozione pensata da TIM è legata all’acquisto di una Chromecast. Attraverso lo stesso sito TIMparty, gli abbonati potranno acquistare il supporto televisivo di Google sempre usufruendo di uno sconto sul prezzo di listino: 32 euro al posto di 39 euro.

Solo coloro che acquistano regolarmente la Chromecast su TIMparty avranno a disposizione i tre mesi a costo zero per TIMvision. Ovviamente, una volta attiva la visione della piattaforma streaming, alla scadenza dei tre mesi promozionali il prezzo mensile sarà di 5 euro

Questa promozione sarà disponibile entro e non oltre il prossimo 28 Aprile. Ricordiamo, infine, che con Chromecast, oltre a TIMvision sarà possibile trasformare il proprio televisore in una Smart TV con servizi quali Infinity, NOW TV, YouTube.