Nel corso del 2020 il sub-brand di Xiaomi, ovvero Redmi, potrebbe presentare ufficialmente sul mercato non solo smartphone, TV o laptop. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono trapelate alcune indiscrezioni riguardanti l’arrivo del nuovo tablet Redmi Pad 5G.

Redmi Pad 5G: SoC Snapdrahon 765G e display a 90Hz?

Le prime indiscrezioni trapelate in rete sono arrivate dal noto portale cinese Weibo. Nello specifico, sul portale in questione è stata pubblicata una immagine teaser che ci rivela non poche informazioni su questo nuovo prodotto del produttore cinese. Secondo quanto riportato, sembra quindi che Redmi sia pronta a portare sul mercato il suo primo tablet.

Nello specifico, si tratterà di un prodotto molto interessante e dotato del supporto alle reti di quinta generazione. Come processore sarà presente il SoC di fascia medio-alta di Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 765G. Il 5G, in particolare, verrà supportato sia in modalità SA sia in modalità NSA.

Ma una delle peculiarità di questo device sarà la presenza di un display di tutto rispetto. Nello specifico, il nuovo Redmi Pad 5G sarà dotato di un display con un refresh rate da 90Hz. Si tratta di una feature mai vista fino ad ora su un tablet Android. Si parla poi della presenza sul retro di un sensore fotografico principale da 48 megapixel e del supporto alla ricarica rapida da 30W.

Secondo quanto riportato sul teaser, il nuovo tablet a marchio Redmi farà il suo debutto ufficiale il prossimo 27 aprile ad un prezzo di 1999 CNY, pari cioè a circa 260€ al cambio attuale. Ci teniamo comunque a precisare che, almeno per il momento, non abbiamo conferme ufficiali riguardo la veridicità di quanto riportato sul teaser.