In questi ultimi giorni il produttore cinese Oppo sta presentando presso vari mercati numerosi smartphone. L’ultimo arrivato, in particolare, è il nuovo Oppo A12, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato e che è appena approdato in veste ufficiale per il mercato indonesiano.

Il nuovo entry-level in stile Realme 5 Pro è ufficiale

Diverse settimane fa, erano trapelate online alcune immagini renders di questo nuovo device a marchio Oppo e da quest’ultime era emersa una somiglianza notevole con lo scorso entry-level di Realme, cioè il Realme 5 Pro. Ora che è arrivato in veste ufficiale, possiamo notare che, dal punto di vista estetico, il nuovo Oppo A12 ha effettivamente un design piuttosto simile a quello del cugino Realme.

La backcover, infatti, è caratterizzata da una texture molto particolare uguale a quella presente sul Realme 5 Pro. In alto a sinistra troviamo poi una dual camera posteriore composta da due sensori fotografici da 13+2 megapixel. Non manca poi un sensore biometrico fisico posto al centro della backcover.

Anche frontalmente abbiamo lo stesso design. Troviamo infatti un display IPS LCD con una diagonale da 6.22 pollici in risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale. Cambia invece il processore. Il device di casa Oppo è infatti alimentato dal processore MediaTek Helio P35 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage interno. La batteria ha una capienza di 4230 mAh, mentre la versione del software è stranamente Android 9 Pie.

Prezzi e disponibilità

Come accennato prima, questo nuovo entry-level a marchio Oppo è al momento disponibile all’acquisto in Indonesia e, almeno per il momento, non sembra che verrà commercializzato in Europa. Il suo prezzo, comunque, è di circa 150€ al cambio per la versione da 4/64 GB.