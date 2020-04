Il nuovissimo DJI Mavic Air 2 non ha più segreti! Grazie al leak di DroneDJ, possiamo scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo drone in arrivo nei prossimi giorni. Infatti, il design, le specifiche tecniche e il prezzo sono stati anticipati dal leaker.

Ma andiamo con ordine. Il Mavic Air 2 ha ottenuto la certificazione FCC, ossia l’ultimo passo prima della commercializzazione vera e propria sul suolo Americano. Grazie a questi documenti è possibile scoprire che DJI ha cercato di realizzare un drone che sia in tutto e per tutto superiore al modello precedente.

Ecco il DJI Mavic Air 2

Il design generale del Mavic Air 2 ricalca quello del modello precedente, ma le novità sono all’interno. Infatti, il drone può contare su una batteria più grande che sarà in grado di garantire più tempo di volo, per la gioia degli appassionati. Inoltre, la velocità massima raggiungibile sarà di oltre 68 chilometri orari. La fotocamera scelta da DJI avrà 48 megapixel e potrà registrare video in 4K.

Novità anche per quanto riguarda il sistema di stabilizzazione che sarà a tre assi e potrà contare su varie modalità automatiche, tra cui la modalità ActiveTrack 3.0. Il sistema di tracciamento evoluto permetterà al drone di agganciare e seguire un soggetto in maniera del tutto automatica.

Purtroppo, al momento non si conosce la data ufficiale di commercializzazione. DJI sta lavorando anche per aggiornare il proprio sito ufficiale, ma non ha comunicato nulla a riguardo del Mavic Air 2. Tuttavia, sempre grazie a DroneDJ, possiamo scoprire che il drone avrà un costo di 799 dollari negli USA. L’unica informazione certa è che il produttore terrà una presentazione il 27 aprile e sicuramente si potrà scoprire qualcosa in più.