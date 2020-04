Il bollo auto ed il canone Rai non cambieranno nel 2020, sfortunatamente è arrivata la conferma ufficiale, gli utenti saranno costretti a continuare a pagare le imposte come gli anni passato, nonostante comunque in rete per lungo tempo sia circolata una notizia completamente differente.

Proprio di questa vogliamo parlare, come di tutte le fake news che periodicamente circolano in rete; nel momento in cui leggete una notizia o una novità che a prima vista appare decisamente rivoluzionaria o molto strana, ricordate sempre di controllare la fonte, non buttatevi a capofitto in un qualcosa che presto si potrebbe rivelare completamente falso e fittizio. Il web è costellato di bufale create appositamente per invogliare la pressione di link, nonché il collegamento a determinati siti internet.

L’abolizione di bollo auto e canone Rai è una di queste, se vi eravate convinti della possibilità di rinunciare al pagamento a partire dal 2020, sappiate che è assolutamente falso e fittizio, non c’è nulla di vero.

Bollo auto e canone Rai: ecco chi saranno gli esenti

Solamente per quanto riguarda il canone Rai esiste una porzione di utenti che può essere considerata esente dal pagamento della tassa, parliamo degli over 75 o dei consumatori che hanno dichiarato un reddito inferiore a circa 7000 euro annui. In questo caso sarà necessario scaricare il modulo di esenzione (non di rimborso delle tasse già pagate) dal sito dell’Agenzia delle Entrate e presentarlo presso uno sportello. In tal modo avranno la possibilità di evitarsi il pagamento delle rate future, a partire dal momento esatto in cui la pratica viene accettata/confermata.