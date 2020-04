Una notizia inaspettata ha sconvolto gli utenti italiani, in tantissimi avevano creduto alla possibile abolizione delle due tasse canone Rai e Bollo auto, rivelandosi invece un terribile buco nell’acqua, una fake news messa appositamente in circolazione per illudere chi, come tanti, sperava a tutti gli effetti in un cambiamento epocale.

Le bufale in internet sono praticamente all’ordine del giorno, anche fonti autorevoli a volte riportano notizia che poi si rivelano essere completamente false e fittizie; il consiglio che possiamo darvi è sempre di verificare attentamente tutto ciò che leggete, il rischio è davvero di ritrovarsi a credere in un qualcosa di praticamente irrealizzabile, con tutte le conseguenze del caso.

Se anche voi avevate creduto nella possibile, nonché probabile, abolizione di canone Rai e bollo auto, sappiate che non accadrà. Il Governo Italiano non può in nessun modo permettersi di prendere una simile decisione, sopratutto dal momento in cui sta attraversando un forte periodo di crisi economica causata dal Coronavirus e da tutto ciò che ne consegue. Al giorno d’oggi, infatti, i 7,5 miliardi di euro garantiti annualmente dalla riscossione delle suddette imposte sono a dir poco fondamentali per le casse dell’erario.

Canone Rai e Bollo auto: chi sono gli esenti

Consapevoli di doverle versare come gli anni passati, pochi forse non sanno che esiste una porzione di consumatori che può richiedere l’esenzione dal canone Rai (attenzione, non un rimborso, ma una esenzione dai pagamenti futuri). Questi sono gli over 75 e coloro che hanno presentato un reddito inferiore ai 7000 euro annui, dovranno scaricare il modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate e poi presentarlo direttamente presso uno sportello.