Euronics vuole essere senza rivali in Italia, per questo motivo ha pensato di lanciare una campagna promozionale decisamente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori, pur comunque limitandone la validità in determinate aree del territorio nazionale.

Il volantino descritto è da considerarsi attivo solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici Euronics Tufano fino al 3 maggio, gli acquisti tuttavia non saranno effettuabili recandosi personalmente in negozio, ma dovranno seguire una strada completamente differente. Il cliente interessato dovrà contattare telefonicamente il suddetto per richiedere la consegna a casa del prodotto desiderato; la stessa procedura può essere effettuata sul sito del socio stesso, oppure molto comodamente tramite WhatsApp. Il pagamento potrà essere anticipato, tramite bonifico bancario, oppure alla consegna con carta di credito/bancomat o contanti.

Offerte Amazon e codici sconto vi aspettano gratis sul nostro canale Telegram, ISCRIVETEVI subito.

Volantino Euronics: tante offerte ed occasioni per tutti i gusti

Il volantino Euronics riparte dal classico Tasso Zero, per avvicinarsi alle necessità dei consumatori che al giorno d’oggi sono in assoluta difficoltà da un punto di vista economica, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento a partire dalla mensilità di Settembre 2020.

Lo smartphone migliore in promozione è sicuramente il Galaxy A30S al prezzo finale di 189 euro, ma non dimenticate comunque anche il mondo degli smartwatch e dei wearable, si possono scovare tante occasioni, come Huawei Band 3 Pro in vendita a 49 euro, passando anche per Huawei Watch GT2 al prezzo di 179 euro e altri ancora. Qui sotto potete trovare le migliori offerte del volantino Euronics nel dettaglio più assoluto.