MediaWorld prova ad adeguarsi al momento storico che stiamo attraversando arrivando ad offrire agli utenti tante possibilità di acquisto, senza andare a modificare troppo la filosofia di pensiero a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi.

I negozi fisici sono stati chiusi, questo è vero, ma da sempre abbiamo la possibilità di acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa e ricevendo la merce presso la propria abitazione senza costi aggiuntivi. Il fulcro del volantino MediaWorld è proprio questo, con l’aggiunta del classico Tasso Zero, ovvero l’occasione perfetta per mettere le mani sui top di gamma del momento, senza necessariamente doverli pagare tutti d’un fiato (è prevista la rateizzazione con pagamento automatico tramite conto corrente bancario).

Offerte senza precedenti sono disponibili su Amazon, scopritele nel dettaglio ISCRIVENDOVI al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino MediaWorld: la tecnologia non si ferma

Il volantino MediaWorld si sdoppia in varie campagne promozionali d’alto livello, a partire dalla denominata “la tecnologia non ha nessuna età”, al suo interno l’utente scova tutte le migliori offerte del periodo suddivise in relazione agli utilizzi di tutti i giorni, nonché pensate per gli anziani che, al giorno d’oggi, sono purtroppo costretti entro la propria abitazione.

Se interessati agli elettrodomestici, invece, non dimentichiamo la presenza di un extra sconto del 10% sull’acquisto dei frigoriferi Samsung dal prezzo superiore ai 699 euro (rispetto al valore d’acquisto, quindi anche già scontato), nonché le classiche sezioni con le occasioni di fine serie o i prodotti ricondizionati.

Una visione d’insieme della campagna promozionale inclusa all’interno del volantino MediaWorld è possibile al seguente link.