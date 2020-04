Expert torna a farsi sentire nel mercato della telefonia mobile, o comunque della rivendita di elettronica in generale, riuscendo a lanciare una campagna promozionale con alcuni dei migliori prezzi attualmente in circolazione, seppur comunque attivi solo in determinati punti vendita del territorio.

Tutti gli sconti che andremo a raccontarvi, è bene ricordarlo, risultano essere pienamente fruibili esclusivamente presso i negozi del socio Expert Gaer, al giorno d’oggi non si potrà approfittare delle stesse riduzioni online o in altre location sul territorio. Il metodo d’acquisto è cambiato col tempo, data la chiusura dei punti fisici, gli utenti potranno prenotare telefonicamente (o via WhatsApp) il prodotto desiderato, richiedere la consegna a domicilio da parte dell’addetto del negozio, per poi pagare con bonifico bancario o carta di credito/bancomat.

Volantino Expert: i prezzi più bassi attualmente attivi

Il volantino Expert continua sulla buona strada intrapresa in passato arrivando a proporre all’utente la possibilità di acquistare alcuni device di fascia bassa, pagandoli appunto veramente poco; tra i migliori annoveriamo Huawei Y6S in vendita a 129 euro, ma anche Huawei P30 Lite New Edition a 299 euro, oppure Samsung Galaxy A51 a 319 euro o Galaxy A40 disponibile alla modica cifra di 199 euro.

Naturalmente sono presenti anche occasioni rivolte alle fasce più alte del mercato, non dimentichiamo ad ogni modo i vari Huawei P30 a 449 euro, passando anche per Galaxy S10 Lite distribuito alla cifra finale di 599 euro o Galaxy A71 acquistabile con un esborso a 449 euro.