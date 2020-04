Fino al 3 maggio in tutti i punti vendita Expert Gaer sul territorio nazionale è stata lanciata una campagna promozionale destinata a far parlare di sé, proprio perché in grado di offrire all’utente la possibilità di ricevere prodotti a prezzi incredibilmente bassi, senza doversi muovere di casa.

Coloro che sceglieranno di completare l’acquisto devono prima di tutto risiedere nelle vicinanze di un negozio di proprietà del socio Gaer, in quanto le offerte non risultano essere disponibili sul sito ufficiale o altrove in Italia. La modalità d’acquisto è radicalmente cambiata rispetto al passato, il consumatore dovrà telefonare al negozio, indicare il prodotto che desidera acquistare ed attendere la consegna dell’addetto presso la propria abitazione; le modalità di pagamento sono innumerevoli, si parte con il bonifico bancario anticipato, passando poi per i classici bancomat e carta di credito.

Volantino Expert: grandi prezzi su tantissimi prodotti

Le occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire sono innumerevoli, a partire dagli smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, quali sono Huawei Y6S in vendita a 129 euro, oppure i buonissimi Huawei P30 Lite New Edition raggiungibile a 299 euro, per finire con Samsung Galaxy A51 a 319 euro o Galaxy A40 a 199 euro.

L’intenzione del volantino Expert è quella di non puntare su modelli particolarmente costosi, ecco quindi che gli unici “top di gamma” che vedrete saranno Huawei P30 a 449 euro, Galaxy A71 a 449 euro o Galaxy S10 Lite raggiungibile a soli 599 euro.

Tutti i dettagli in merito alla campagna promozionale sono disponibili nei punti vendita o sui siti dei negozi Expert Gaer.