Trony annienta Esselunga con un volantino in grado di nascondere prezzi invincibili, seppur comunque attivi in esclusiva presso alcuni punti vendita fisici delle regioni Calabria e Sicilia, con scadenza effettiva fissata al 26 aprile 2020.

La campagna promozionale, a differenza di quanto ci siamo abituati nelle scorse settimane, non è disponibile online sul sito ufficiale; i prezzi elencati poco sotto sono disponibili solo nei negozi coinvolti, sebbene comunque l’acquisto non potrà essere effettuato fisicamente negli stessi. L’utente interessato, infatti, dovrà provvedere a chiamare il negozio più vicino alla propria residenza, indicare il prodotto desiderato, per poi attendere la consegna a domicilio gratuita (i pagamenti accettati sono bonifico bancario, bancomat o carte di credito).

Grandi offerte Amazon e spettacolari codici sconto vi aspettano sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: quali sono le migliori offerte

Gli smartphone tra cui poter scegliere sono davvero tantissimi, a partire da Huawei P30 Lite New Edition a 299 euro, Galaxy S20 a 929 euro, Galaxy S20+ a 1029 euro, Galaxy S20 Ultra 5G a 1129 euro, Galaxy Note 10 Lite a 629 euro, Galaxy S10 Lite a 679 euro, Galaxy A51 a 379 euro, Galaxy A40 a 199 euro e Galaxy A71 a 479 euro.

Osservando da vicino anche altri brand non possiamo trascurare nemmeno Huawei Nova 5T a 349 euro, Huawei P30 Lite a 239 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Wiko Y80 a 99 euro, Huawei Y5 2019 a 109 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 euro e Huawei Y6s a 129 euro.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale stessa, poco sotto abbiamo inserito nel dettaglio le singole pagine attive, come detto, solamente in Calabria e Sicilia.