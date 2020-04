Le due tasse più discusse degli ultimi mesi, quali sono appunto bollo auto e canone Rai, hanno davvero fatto infuriare gli utenti, a partire dalla notizia circolata in rete, millantando una possibile abolizione a partire dall’annualità corrente. Il tempo ha stabilito trattarsi di una completa fake news, creata a regola d’arte per illudere la popolazione, oltre che naturalmente per indurre i clic verso un determinato sito internet. Ma cosa c’è di vero dietro tutto questo?

La scorsa estate si era davvero parlato di una riduzione delle tasse, il Movimento 5 Stelle, capitanato da Luigi di Maio, aveva proposto un’interrogazione parlamentare per cercare di ridurre il peso fiscale sulle spalle delle famiglie italiane. La successiva crisi, che ha portato alla rottura con la Lega Nord, ed ovviamente il più grave problema Coronavirus, ha abbandonato il tutto nel “dimenticatoio”, portando alla luce difficoltà che fino a poco tempo fa erano davvero molto ben nascoste.

Lo Stato Italiano naviga in cattive acque finanziarie, la crisi genererà una riduzione notevole del PIL (con rischio recessione peggiore del 1930), di conseguenza è inattuabile una riduzione delle tasse, in particolar modo di Canone Rai e bollo auto, oggi in grado di garantire un guadagno fisso di 7,5 miliardi di euro l’anno.

Canone Rai e Bollo auto: chi sono gli esenti

Una bella notizia si staglia all’orizzonte, per il solo canone Rai, gli over 75 e gli utenti che hanno dichiarato un reddito inferiore ai 7000 euro, potranno richiedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Per ottenerla dovranno scaricare il modulo e presentarlo all’Agenzia delle Entrate, se approvato non dovranno più pagare la tassa; prestate attenzione, non fidatevi delle notizie che millantano un rimborso, sono fake news, o ancora peggio, vere e proprie truffe.