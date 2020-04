Le due tasse più odiate degli ultimi anni, quali sono bollo auto e canone Rai, non verranno abolite a partire dal 2020, questo è quanto è emerso dalle ultime informazioni trapelate direttamente in rete, nonché ovviamente confermate da fonti ufficiali.

Nei mesi scorsi ha fatto molto scalpore la notizia che raccontava la probabile decisione del governo di cancellare bollo auto e canone Rai, andando ad alleggerire il peso fiscale sulle spalle dei consumatori italiani, già a partire dall’annualità corrente. In tantissimi hanno creduto e sperato ad una simile eventualità, ma sfortunatamente per noi si è rivelata essere una terribile fake news creata appositamente per illudere ed imbrogliare chi, come molti purtroppo, crede praticamente a tutto ciò che legge in rete.

Bollo auto e Canone Rai: chi può non pagare le tasse

Consapevoli oggi che nulla cambierà rispetto al passato, è bene comunque sapere che esiste una porzione d’utenti che può evitarsi il pagamento del canone Rai (per il bollo auto non si può fare nulla, se non evitare di essere proprietari di un mezzo).

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare un modulo di richiesta di esenzione dal pagamento della tassa, da presentare poi allo sportello per la sua validazione. E’ importante ricordare che il suddetto non permetterà di ricevere un rimborso delle imposte già pagate, ma corrisponde esattamente ad una esenzione per il pagamento futuro.

I soli utenti che potranno presentare la domanda saranno gli over 75 e coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore a circa 7000 euro annui, oltre a ovviamente ai consumatori che dichiareranno di non possedere un televisore.