E’ già trascorso un mese oramai dall’arrivo del nuovo provider, WindTre. La compagnia telefonica che trae origine dall’unione di Wind e 3 Italia parte da una posizione di vantaggio rispetto ad altri rivali come TIM o Vodafone. Già dalla sua nascita, WindTre può contare sulla rete più vasta in Italia.

WindTre lavora al 5G: novità entro il mese di luglio

In campo commerciale, gli obiettivi di WindTre sono due: da un lato l’operatore deve occuparsi di una sfida all’ultimo utente con TIM, dall’altro invece c’è da occuparsi di Iliad, l’operatore francese che si sta facendo sempre più spazio grazie alle sue oramai famose ricaricabili low cost.

WindTre non vuole proporre ai suoi clienti soltanto ricaricabili con prezzo basso e con alte soglie di consumo. Il gestore, infatti, vuole investire anche nel campo dei servizi. Non è un mistero che, almeno nell’immediato futuro, la grande scommessa sarà quella del 5G.

I tecnici dell’azienda da mesi sono al lavoro per predisporre un lancio di questa tecnologia nel corso dei prossimi mesi. Come indicato sulla timeline, gli utenti potrebbero beneficiare delle prime reti 5G a partire dal mese di luglio. Dall’estate quindi saranno coperte le prime città in Italia. Una copertura quasi integrale del territorio italiano è invece prevista per il primo semestre del 2021.

Con l’arrivo del 5G cambieranno anche alcune opzioni commerciali di WindTre. Seguendo la strada di TIM e di Vodafone, anche l’operatore potrebbe sfruttare alcune sue iniziative 5G ready che prevedono le linee 5G incluse nei costi mensili delle ricaricabili. Per altri clienti, invece, potrebbe essere necessario un piccolo extra sui costi di rinnovo delle attuali offerte.