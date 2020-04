Netflix, piattaforma di streaming online nata grazie a Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, (in California), è la più gettonata del 2020. Un anno ricco di eventi negativi, quali la nuova forma di virus pandemico, che lo rendono tutt’altro che interessante. Non c’è però da scoraggiarsi se pensiamo che a farci compagnia ci sono i film, le serie TV e i cartoni animati. Tra queste tornano prossimamente Suburra, Riverdale, Black Mirror ed Élite. Quando? Vediamolo insieme.

Suburra è la serie tv italiana per eccellenza, che tratta argomenti quali la criminalità romana celata in tutte le forme. Tra queste vediamo la corruzione nelle forze dell’ordine, dello Stato e della Chiesa. Ad oggi sono disponibili due stagioni ma ben presto giungerà anche la terza parte (si vocifera che arriverà nell’autunno di quest’anno o ad inizio del 2021).

Riverdale invece è una serie televisiva più leggera. Nata negli USA e ispirata ai personaggi dei fumetti Archie Comics, ha coinvolto un vasto pubblico prevalentemente adolescenziale. Infatti questi ultimi non aspettano altro che l’arrivo della quinta stagione. Purtroppo però ci duole dire che, per via del Covid -19, i tempi di ripresa e quindi di rinnovo si sono allungati.

Black Mirror, serie televisiva di origine inglese, bensì è in attesa della sua messa in onda. Con essa siamo alla quinta stagione e non vediamo l’ora che arrivi la sesta parte ancor più complessa. Anche per questa non vi è una data certa, sappiamo però che arriverà per la fine dell’anno.

Infine Elite, serie tv spagnola pur sempre adolescenziale ma dallo sfondo misterioso e thriller, è sbarcata su Netflix da pochissimo tempo quindi si presume che arriverà per l’anno prossimo.