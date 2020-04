La serie tv è arrivata in Italia sulla piattaforma Netflix, in voga in questo periodo di quarantena che sembra non finire mai. Il suo nome è Riverdale ed è ispirata ai personaggi di Archie Comics. Fin dalla sua prima uscita, la successione di episodi ha fatto innamorare tutti con la sua trama cupa e i suoi intriganti intrecci d’amore, portandoci così a non volerne mai la fine.

I fan non stanno nella pelle: nonostante la quarta stagione non sia ancora terminata, essi sono impazienti di scoprire cosa succederà nella nuova quinta parte ai protagonisti Archie (interpretata da KJ Apa), Betty (ovvero Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse) e Veronica (espressa da Camila Mendes).

Purtroppo sulla piattaforma Netflix sono uscite solo le prime tre stagioni. Se invece volete vederle tutte, sarà possibile farlo su Infinity o sul canale Premium Store ogni mercoledì.

Riverdale: cosa succederà nelle puntate della quinta stagione? I protagonisti che abbiamo visto nelle precedenti stagioni sono ancora al liceo, dunque probabilmente li vedremo alle prese con la maturità, ma questa è solo un’ipotesi dato che sta andando ancora in onda la quarta stagione. Possiamo però dirvi che tra gli attori della quarta stagione non vedremo più Skeet Ulrich. Egli ha dichiarato: “Sono incredibilmente grato per le amicizie che ho stretto in Riverdale, e mi mancherà vedere tutti ogni giorno. Sono orgoglioso di essere stato parte di un gruppo di persone così talentuose, davanti e dietro la telecamera. Ma ho deciso che è il momento per me di andare avanti ed esplorare altre opportunità creative”. L’altra attrice in questione invece è Marisol Nichols. “Ho passato momenti meravigliosi portando in vita Hermione Lodge e lavorando con il mio fantastico cast, che è diventato una famiglia. Abbiamo passato così tanti bellissimi momenti insieme, i più alti e i più bassi. Abbiamo veramente i fan migliori in assoluto. Non vedo l’ora di vivere il prossimo capitolo e sono emozionata riguardo al mio futuro” ha invece affermato la donna.

Ad oggi non abbiamo molte informazioni, specie se calcoliamo l’aggiunta del nuovo nemico che ostacolerà le riprese: il Coronavirus.

