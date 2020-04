Giocare su PC o console vuol dire vivere storie uniche e vedere il mondo da un’altra prospettiva. Probabilmente gli sviluppatori di MicroMan si sono basati proprio su questa idea per sviluppare il titolo in questione.

Grazie al lavoro dei ragazzi di Glob Games Studio, sarà possibile combinare elementi di un gioco adventure con quelli di un action e di un survival in un modo del tutto nuovo. MicroMan permetterà di scoprire il mondo odierno da una nuova e assurda prospettiva.

Il giocatore potrà impersonare uno impiegato che per un esperimento andato male si ritrova rimpicciolito alle dimensioni di una formica. Questa situazione darà il via all’avventura di MicroMan colma di humor, situazioni assurde e un gameplay dinamico.

Il debutto del titolo è previsto nella seconda metà del 2021 su PC, ma il gioco arriverà anche sulle console di nuova generazione. Ecco quindi che nei mesi successivi anche gli utenti PlayStation 5 e Xbox Series X potranno vivere da formiche in un mondo di giganti. Il titolo sarà sviluppato anche per Nintendo Switch.

MicroMan trae ovviamente ispirazione da varie opere come “I viaggi di Gulliver” il classico romanzo di Jonathan Swift ma anche da altri prodotti più moderni. L’influenza dei fumetti di Ant-Man e del film “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi” sono evidenti nel gioco. L’unione di tutti questi elementi darà vita ad un prodotto nuovo ed unico nell’industria videoludica ha affermato Karol Marcinkowski, Vice Presidente di Glob Games Studio.

Il giocatore dovrà trovare il modo per tornare normale attraverso varie missioni totalmente deliranti. Ci saranno elementi di sorpresa e sfide con boss inusuali come farfalle, rane e formiche. Per dare uno sguardo in anteprima al gioco, è possibile guardare il trailer di lancio proposto di seguito.