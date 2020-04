Nel corso della seconda metà dell’anno, HMD Global lancerà tre nuovi smartphone. I nuovi device ovviamente saranno presentati sotto il famoso brand finlandese. La conferma arriva direttamente dall’azienda che ha ufficializzato un evento. Al momento non è stata ancora fissata una data, ma solo il periodo in cui si terrà la conferenza. Se tutto dovesse andare per il meglio, la conferenza si terrà verso la fine del terzo trimestre.

A settembre quindi, arriveranno i nuovissimi Nokia 7.3, Nokia 9.3 più un device ancora sconosciuto. Questi smartphone si andranno ad affiancare all’offerta 2020 di HMD Global attualmente composta da Nokia 8.3, uno smartphone 5G spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 765.

Nokia presenterà tre nuovi device

HMD Global ha scelto di focalizzarsi sulla fascia media del mercato, ma questo non esclude che non possano arrivare anche top di gamma. Infatti, il Nokia 9.3 è atteso da tempo e potrebbe proprio essere il flagship che tutti stavano aspettando. Il nome completo del device sarà Nokia 9.3 PureView, a sottolineare l’importanza del comparto fotografico. Il SoC scelto sarà il potentissimo Snapdragon 865, quindi possiamo aspettarci un hardware senza compromessi.

Per quanto riguarda il Nokia 7.3, invece, possiamo aspettarci un SoC appartenente alla famiglia Qualcomm Snapdragon 7XX accompagnato da 4 o 6GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il terzo device, al momento non si conosce ancora nessun dettaglio.

HMD ha inoltre affermato che l’evento è strettamente legato all’evolversi dell’epidemia di Coronavirus. Se la situazione dovesse tornare alla normalità entro settembre, la presentazione si farà, altrimenti si penserà ad altri modi per annunciare gli smartphone.