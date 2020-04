ho Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, permette di attivare quattro offerte disponibili a partire da soli 4,99 euro al mese. Ogni cliente, in base al gestore da cui trasferisce il numero o all’attivazione di una nuova linea, può richiedere una delle tariffe presenti in listino. Non è possibile, quindi, scegliere l’opzione desiderata, in quanto sarà il gestore a stabilire quale attivare. Tutte le promozioni includono nel prezzo quantità illimitate di minuti ed SMS verso tutti i numeri ma varia la quantità di Giga di traffico dati in 4G che è possibile ottenere. Scopriamo, quindi, quale offerta ho Mobile è possibile ottenere in relazione all’operatore da cui si effettua la portabilità; quali sono i servizi previsti e come procedere con l’attivazione.

Passa a ho Mobile: ecco le offerte disponibili questo mese!

La promozione più economica attualmente disponibile con ho Mobile è l’offerta ho. 4.99€, la cui attivazione è riservata ai clienti Iliad e MVNO, i quali richiedendola hanno la possibilità di ottenere ogni mese minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. I clienti del gestore francese e degli MVNO selezionati hanno a disposizione anche l‘offerta ho. 5.99€, che permette di ottenere anche 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

Le due tariffe appena menzionate non sono rivolte ai clienti Kena Mobile e Daily Telecom, i quali potranno attivare soltanto l‘offerta ho. 8.99€, disponibile anche per i clienti che decidono di attivare una nuova linea. In questo caso, l’operatore ho Mobile permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

L’ultima offerta è quella che prevede una spesa leggermente più elevata, pari a 12,99 euro al mese. La tariffa in questione prevede soglie identiche a quelle proposte dall’offerta ho. 8.99€ ma è rivolta ai clienti Vodafone, Tim e WindTre.

Tutti i nuovi clienti possono richiedere la nuova SIM e attivare la tariffa loro dedicata recandosi in uno dei 3000 punti vendita; oppure, effettuando l’accesso al sito ufficiale dell’operatore.