L’offerta ho Mobile da 5.99 euro al mese è ancora disponibile per i clienti che decidono di trasferire il loro numero dal gestore francese Iliad o da uno dei vari operatori virtuali scelti dal low cost di Vodafone. La tariffa prevede una spesa di attivazione di soli 6,99 euro, di cui: 0,99 euro da saldare per ottenere la nuova SIM; e 6,00 euro per effettuare la prima ricarica, che sarà utilizzata al rinnovo della promozione. I clienti possono procedere con l’acquisto della SIM, e quindi con l’attivazione dell’offerta ho Mobile, utilizzando il sito ufficiale http://www.ho-mobile.it o recandosi in uno dei punti vendita messi a disposizione dal gestore.

Offerta ho Mobile 5.99: i clienti Iliad e MVNO ricevono tantissimi Giga di traffico dati!

I clienti ho Mobile che procedono con l’attivazione dell’offerta ho. 5.99 possono ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

In più, il low cost include nel costo mensile tutti i servizi extra, così da evitare l’addebito improvviso di spese impreviste. Quindi, ogni mese i nuovi clienti hanno a disposizione: il servizio di avviso di chiamata e trasferimento di chiamata; il servizio di navigazione hotspot, l’sms ho. chiamato.

E’ possibile, inoltre, scaricare gratuitamente l‘app ufficiale del gestore da utilizzare per procedere con il trasferimento del numero al momento dell’acquisto della nuova SIM; per monitorare lo stato della tariffa, conoscere i consumi effettuati e richiedere il rinnovo anticipato dell’offerta.

Si ricorda che, al fine di assicurare l’inesistenza di spese aggiuntive, l’operatore blocca automaticamente la navigazione in caso di esaurimento anticipato dei 70 GB previsti dalla promozione.